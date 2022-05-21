К мобилизованным украинцам офицеры относятся как к людям второго сорта и бросают их в качестве пушечного мяса на самые сложные участки фронта, рассказал один из бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Он пояснил, что такое отношение вряд ли способно поднять боевой дух солдат. Поэтому они выжидают момент и добровольно сдаются в плен российским военным.

По словам военнослужащего, он сам принял решение сложить оружие, так как не собирался бессмысленно погибать. При этом боец отметил, что подавляющее большинство мобилизованных будут до конца своих дней проклинать украинскую армию и власть.

Напомним, что в последнее время количество боевиков, которые сдаются в плен, значительно увеличилось. Не исключено, что это связано именно с таким отношением к ним со стороны командиров, а также с неграмотным подходом руководства к ведению боевых действий.