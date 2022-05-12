Аналитики НАТО рисуют красивую картинку, заявляя чуть ли не о победе ВСУ и сильном ослаблении российских войск на Украине. Но реальность выглядит совершенно иначе. Украинская армия деморализована и несет крупные потери, а то оружие, которое тоннами идет с Запада, эффективно уничтожается, не доходя до линии фронта.

Именно из-за плачевного состояния ВСУ Соединенные Штаты хотят тайно подключить к боевым действиям на Украине Польшу. Генштаб ее войск должен действовать крайне осторожно, чтобы не впутать в конфликт НАТО, но вместе с тем от него требуется добиться перелома на фронте, рассказали журналисты издания «МК».

Такие действия Польши режиссируются администрацией президента США Джо Байдена. Польский лидер Анджей Дуда уже заявил, что между его страной и Украиной скоро не будет границ. И в виду он имел ввод своих войск для участия в конфликте. Поэтому именно Варшава может спровоцировать глобальное противостояние между Североатлантическим альянсом и Россией.