читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эвакуированные с территории «Азовстали» в Мариуполе мирные жители рассказали, что ушли оттуда сквозь разрушенный забор без помощи военнослужащих. Также они объяснили, что их не выпускали с комбината и запугивали украинские националисты.

По словам граждан, представители националистического батальона «Азов» (запрещен в России) заявляли, что покинуть территорию завода невозможно, что покидать укрытия нельзя, так как иначе людей просто расстреляют. Несмотря на это, они на свой страх и риск все же решились бежать. При этом о гуманитарном коридоре и автобусах, подготовленных для эвакуации, они ничего не знали, передает издание «МК».

Напомним, что ранее сообщалось о 25 мирных жителях, которые самостоятельно покинули комбинат «Азовсталь». Сейчас они проходят процедуру фильтрации, после которой смогут уехать из Мариуполя в любом направлении.

Вам может понравиться

TNI: Смогут ли ракеты “Калибр” тягаться с американскими “Томагавками” после модернизации

Российская компания «Алмаз-Антей» модернизирует крылатую ракету «Калибр» для улучшения ее характеристик. В связи с этим американское издание The National Interest пытается выяснить, сумеют ли обновленные боезаряды тягаться с «Томагавками», имеющимися

Украинские зенитчики сбили два собственных вертолета Ми-8

Два украинских вертолета Ми-8, которые обстреливали территорию Донбасса, попали под «дружественный огонь». Их совершенно случайно уничтожили свои же зенитчики, рассказал портал Avia.Pro. Авторы представили записи, на которых видны позиции зенитных

Сложивший оружие офицер ВСУ рассказал о боевом опыте пленных британцев в Сирии

Украинский офицер Сергей Старчук, который сдался в плен, рассказал о британских наемниках ВСУ в Мариуполе. Он объяснил, что боевики раньше воевали в Сирии, но никогда не состояли в Королевских ВС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 мая – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 мая – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 1 мая – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 1 мая – небольшая облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 1 мая – небольшой дождь, до 11 °C |