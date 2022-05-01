Эвакуированные с территории «Азовстали» в Мариуполе мирные жители рассказали, что ушли оттуда сквозь разрушенный забор без помощи военнослужащих. Также они объяснили, что их не выпускали с комбината и запугивали украинские националисты.

По словам граждан, представители националистического батальона «Азов» (запрещен в России) заявляли, что покинуть территорию завода невозможно, что покидать укрытия нельзя, так как иначе людей просто расстреляют. Несмотря на это, они на свой страх и риск все же решились бежать. При этом о гуманитарном коридоре и автобусах, подготовленных для эвакуации, они ничего не знали, передает издание «МК».

Напомним, что ранее сообщалось о 25 мирных жителях, которые самостоятельно покинули комбинат «Азовсталь». Сейчас они проходят процедуру фильтрации, после которой смогут уехать из Мариуполя в любом направлении.