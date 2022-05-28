Автор издания «Московский комсомолец» Марина Перевозкина прокомментировала заявление бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о том, что мариупольский гарнизон на «Азовстали» нельзя было брать в плен. Его, по мнению эксперта, требовалось полностью ликвидировать.

Перевозкина написала, что именно Стрелков сдал Славянск, удерживаемый ополчением с апреля по 5 июля 2014 года. А вместе с этим городом – еще и Краматорск, который превратился позже в штаб АТО, Святогорск, Константиновку и другие населенные пункты. Как только Стрелков увел оттуда ополчение, Киев начал превращать агломерацию в мощную крепость и делал это на протяжении последних 8 лет.

Поддержал автора публикации и эксперт Владислав Шурыгин. Он отметил, что если бы тогда Стрелков не нарушил приказ и не ушел из Славянска в Донецк, то российским войскам сейчас не пришлось бы буквально прогрызать оборону украинской армии. А Донбасс на протяжении 8 лет не страдал бы от бесконечных обстрелов ВСУ.