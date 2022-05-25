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После выхода всех боевиков с «Азовстали» сперва появились слухи о том, что среди них находятся 4 инструктора НАТО и два высокопоставленных офицера из Британии и Канады. Позже возникла версия, что боевики полка «Азов» (запрещен в России), застрелили натовцев перед сдачей в плен. Эти предположения рассмотрели военные эксперты Владислав Шурыгин и Андрей Кошкин.

Оба эксперта сошлись во мнении, что с самого начала не было известно, есть ли на «Азовстали» вообще офицеры НАТО. Подобные слухи ходили, но официального подтверждения они так и не нашли. Впрочем, на заводе вполне могли быть какие-то натовские военные советники.

Андрей Кошкин уверен, что высокопоставленным офицерам в подземельях вообще нечего было делать. Но даже если они каким-то образом там оказались, то вряд ли дали бы себя так просто убить.

«Они что — металлические чушки, которые можно перекладывать с одного места на другое? Они находятся в чуждой для них среде Вооруженных сил и будут постоянно дистанцироваться, будут, как говорится, начеку, наготове. И зачем их, собственно, ликвидировать? Огласка уже и так пошла. Доказать фактами — это другое дело, но, сами понимаете, что кадровых офицеров здесь никогда не будет, их уволят задним числом», – цитирует аналитика издание «МК».

Шурыгин также отметил, что официальной информации об отсутствии натовских офицеров на «Азовстали» пока не поступало. Сейчас известно лишь количество сдавшихся в плен, поэтому нужно дождаться официальных данных. В во время ожидания можно просто порадоваться, что «раскрученный» националистический полк сложил оружие и капитулировал.

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