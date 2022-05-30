Весь мир оказался на грани кризиса, большинство стран Европы переживают мощные подъемы инфляции, которые не наблюдались многие десятилетия. Страдает и Япония. Подробности рассказали журналисты японского издания Yahoo News Japan.

Эксперты отметили, что мировой кризис агросырья и удобрений крайне негативно влияет на экономику Японии. За последние 40 лет цены в стране из-за подорожания агросырья и удобрений выросли на 10%.

Авторы публикации отметили, что стала терять свои позиции и японская валюта. Она резко удешевилась. По мнению журналистов, виновны в такой ситуации именно Соединенные Штаты Америки.

В своей публикации японские журналисты отметили: «Внутрияпонский корпоративный индекс цен, опубликованный Банком Японии 16 мая, вырос на 10% в годовом исчислении».