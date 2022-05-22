Новое исследование Австралийского национального университета (ANU) может привести к поиску лучших вариантов лечения редкого, но очень смертоносного типа бактериальной инфекции, быстро разрушающей клетки своими токсинами. Об этом сообщает австралийский портал Mirage News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Профессор Си Мин Ман и его команда из Австралийского национального университета в столице страны Канберре объявили, что их последнее исследование было сосредоточено на семействе бактерий Clostridium septicum, вызывающих такие вещи, как гангрена, сепсис и столбняк. Основные результаты и выводы этого исследования опубликованы в научном журнале Science Immunology.

«Мы изучили пока что лишь некоторые отдельные виды этого семейства бактерий, и нас интересовало, что они делают, чтобы вызвать инфекцию. К счастью, эти виды бактерий встречаются сравнительно редко – так, в США отмечается менее 1000 подобных случаев в год. Но один из них – Clostridium septicum, который мы рассматривали в текущем исследовании, – убивает в течение двух дней четырех из пяти человек, которые им заражаются. Это крайне смертоносно», – сказал профессор Ман.

Команда исследователей ANU обнаружила, что Clostridium septicum может быстро убивать клетки, высвобождая токсин, который действует «как молот», пробивая отверстия на поверхности поражаемой клетки человеческого организма. Это посылает сигнал об опасности иммунной системе, но когда она начинает действовать, это чаще всего способно принести больше вреда, чем пользы.

«Под действием иммунной системы зараженные клетки также взрываются и умирают. Когда бактерии распространяются и у вас много умирающих клеток по всему телу, это может привести к сепсису и шоку. Вот почему больные очень быстро умирают», – пояснил профессор Ман.

Хотя в настоящее время вариантов лечения крайне мало, есть надежда, что проведенное исследование поможет это изменить, что приведет к лучшим результатам для пациентов.

«Наши исследования показывают, что мы могли бы разработать новые методы лечения, такие как использование определенных лекарств для нейтрализации токсина. Мы также отметили, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся лекарства, которые могут блокировать ключевой иммунный рецептор, распознающий токсин, заодно блокируя слишком бурную реакцию нашей собственной иммунной системы. Все вместе это может стать спасительной терапией», – сказал профессор Ман.

Бактерии Clostridium septicum также могут быть смертельными для овец и коров, поэтому любое новое лечение или вакцинация могут быть использованы и в ветеринарии – для спасения от гибели домашнего скота.