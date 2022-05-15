Люди с повышенной тревожностью – основная категория лиц, которые подвержены ипохондрии, то есть склонности подозревать у себя различные заболевания, основываясь но собственных представлениях, а не на фактах. Таких людей в обществе может быть от 4,5% до 20%. Такие данные привёл Юрий Зинченко, внештатный специалист по медпсихологии Минздрава.

Эксперт уточнил, что среди пациентов, проходящих амбулаторное или стационарное лечение в психиатрических учреждениях, процент распространения ипохондрии может быть ещё выше – почти 50%.

Основными симптомами расстройства Зинченко назвал повышенное внимание человека к собственному телу, избирательное внимание к различным проявлениям организма и трактовка их для подтверждения собственной гипотезы о той или иной болезни.

Чтобы избавиться от таких навязчивых идей, специалист посоветовал проходить плановые медосмотры и диспансеризацию. По словам Зинченко, таким образом будет формироваться истинное преставление человека о состоянии его здоровья, подкреплённое выводами специалистов, а не “знанием из Интернета”.