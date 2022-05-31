Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности войск к началу специальной операции в Сирии, пишет издание Hürriyet. Эксперты отмечают, что дата начала боевых действий не разглашается, поэтому они могут стартовать практически в любой момент.

Авторы публикации считают, что решение о начале операции может быть принято 31 мая. Все дело в том, что за день до этой даты состоялись телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, результаты которых станут определяющими. В любом случае решение остается за официальной Анкарой.

Напомним, ранее сообщалось, что операция ВС Турции призвана создать 30-километровую зону безопасности на территории Сирии. Для этой цели планируется провести антитеррористические мероприятия в северной части САР.