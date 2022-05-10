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Российские войска увеличивают активность на Донбассе, а также продолжают наносить ракетные удары на других направлениях на Украине. Вопреки заявлениям Киева, что «у РФ закончились ракеты», они успешно уничтожают объекты военной инфраструктуры противника, рассказали журналисты портала «Военное обозрение».

В результате нескольких ракетных ударов в Николаеве была уничтожена база боевиков территориальной обороны и одного из подразделений украинской армии. О каком именно объекте идет речь, пока не сообщается.

Также под удар попал Очаков. Вернее, строящаяся в местном порту военная база, которую планировали использовать американские эсминцы и другие натовские корабли. Возводили этот объект Киев совместно с Лондоном, однако сейчас он полностью уничтожен.

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