Мощный артиллерийский удар по заводу «Океан» в Николаеве позволил ВС РФ уничтожить 15 боевых машин пехоты и танков, принадлежащих ВСУ. Также было выведено из строя пять крупнокалиберных гаубиц, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что разведка получила информацию об использовании территории судостроительного завода «Океан» для ремонта боевой техники и вооружения. Проверка показала достоверность данных, поэтому артиллерия атаковала предприятие. Реализация разведывательной информации оказалась крайне успешной.

Также Конашенков заявил, что в населенном пункте Новый Буг Николаевской области ракетным ударом был уничтожен штаб оперативного командования подразделений ВСУ, пытавшихся организовать контратаку на Херсон. Офицерский состав, находившийся в момент удара на совещании, ликвидирован.