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Минобороны России впервые опубликовало кадры работы радиолокационных станций “Небо-Т” в ходе проведения спецоперации на Украине.

Командир радиолокационной роты рассказал об особенностях работы радиолокационной воздушной разведки: “Основная задача – ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля, обнаружение воздушных целей, взаимодействие с зенитными ракетными войсками, авиацией, передача им радиолокационной информации. Наблюдаем реактивные системы залпового огня – “Град”, “Ураган”, также “Точку-У” – и своевременно передаем информацию”.

Станция способна определить ракету “Точка-У” уже через пять секунд после запуска. РЛС «Небо-Т» может действовать на всех диапазонах и частотах. Она очень чувствительная, поэтому операторы должны работать с повышенным вниманием, чтобы не пропустить ракету противника.

Система определения «свой – чужой» срабатывает таким образом, что на экране появляются зеленые точки, которые обозначают свои объекты. А вражеские объекты отображают точки красного цвета. Данные сразу наносятся в базу, а объекты автоматически берутся в прицел.

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