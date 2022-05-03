читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За минувшие 24 часа российские ВКС нанесли точные удары по шести объектам военной инфраструктуры ВСУ, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он особо отметил уничтожение зенитно-ракетного комплекса С-300, который базировался в Кульбакино на территории Николаевской области. Также сообщается об уничтожении четырех районов сосредоточения бронетехники и живой силы противника, склада с боеприпасами в населенном пункте Слатино и пункта управления, расположенного в непосредственной близости от него.

Для атак на опорные пункты и укрепрайоны применялись ракеты высокоточные ракеты воздушного базирования. Кроме того, задействовалась артиллерия, которая уничтожила 54 огневые позиции украинской армии.

Вам может понравиться

Политолог Михайлов рассказал о подготовке ВС РФ к закрытию котлов на Донбассе

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал сообщение Минобороны о сбитом украинском истребителе Миг-29 неподалеку от Славянска. Он отметил, что техника и авиация у Киева все еще есть, но с каждым днем ее

RusVesna: Военные ВС РФ показали разгромленную базу ВСУ с комплексами С-300 под Харьковом

В полутора километрах от Харькова российские военные разгромили зенитно-ракетный дивизион украинских ВС, который имел на вооружении комплексы С-300. Портал «Русская весна» рассказал и о других успехах ВС РФ в ходе

NYT: население Великобритании страдает из-за роста цен

Британцы вынуждены отказывать себе в привычных продуктах и экономить на отоплении жилья. К этому привела высокая инфляция, которая сокращает доходы также быстро, как и 70 лет назад. Об этом пишет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |