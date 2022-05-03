За минувшие 24 часа российские ВКС нанесли точные удары по шести объектам военной инфраструктуры ВСУ, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он особо отметил уничтожение зенитно-ракетного комплекса С-300, который базировался в Кульбакино на территории Николаевской области. Также сообщается об уничтожении четырех районов сосредоточения бронетехники и живой силы противника, склада с боеприпасами в населенном пункте Слатино и пункта управления, расположенного в непосредственной близости от него.

Для атак на опорные пункты и укрепрайоны применялись ракеты высокоточные ракеты воздушного базирования. Кроме того, задействовалась артиллерия, которая уничтожила 54 огневые позиции украинской армии.