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Боевики ВСУ продолжают обстреливать российские войска из дворов жилых домов и школ, рассказали в Минобороны РФ. Главная цель таких действий – вызвать ответный огонь, чтобы нарисовать очередную «страшную картинку» для Запада.

Военнослужащие ВС РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине, предпринимают все усилия, чтобы не подвергать гражданское население опасности. Однако о ВСУ сказать то же самое нельзя. Они по-прежнему прикрываются «живыми щитами», размещают технику и вооружение в жилых кварталах, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Цель боевиков – обвинить в возможных жертвах среди мирных граждан и в разрушениях жилой инфраструктуры российских военных. Сейчас известно о размещении тяжелой артиллерии, РСЗО и техники на территориях школ в Николаеве и Северодонецке, в Харькове и Краматорске. Гражданское население боевики вынуждают прятаться в подвалах домов.

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