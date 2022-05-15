Боевики ВСУ продолжают обстреливать российские войска из дворов жилых домов и школ, рассказали в Минобороны РФ. Главная цель таких действий – вызвать ответный огонь, чтобы нарисовать очередную «страшную картинку» для Запада.

Военнослужащие ВС РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине, предпринимают все усилия, чтобы не подвергать гражданское население опасности. Однако о ВСУ сказать то же самое нельзя. Они по-прежнему прикрываются «живыми щитами», размещают технику и вооружение в жилых кварталах, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Цель боевиков – обвинить в возможных жертвах среди мирных граждан и в разрушениях жилой инфраструктуры российских военных. Сейчас известно о размещении тяжелой артиллерии, РСЗО и техники на территориях школ в Николаеве и Северодонецке, в Харькове и Краматорске. Гражданское население боевики вынуждают прятаться в подвалах домов.