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За минувшие сутки ВС РФ полностью установили контроль над Красным Лиманом и продвинулись к населенному пункту Райгород, что к югу от него. Кроме того, неплохо поработали российские артиллерийские подразделения, авиация и ПВО.

Так, над Николаевской областью были уничтожены беспилотники «Байрактар ТБ2». Кроме того, под удар попали еще 18 БПЛА и вертолет Ми-8. Над Херсонской и Харьковской областями истребители ВКС РФ уничтожили два самолета Су-25.

Артиллерия и ракетные войска поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ, узел связи и 6 командных пунктов. При этом после неудачных попыток связаться с командованием целый украинский взвод просто ушел со своих позиций.

Артиллеристы и ракетчики в общем нанесли удары по шести сотням районов сосредоточения техники и живой силы ВСУ. Можно отметить уничтожение нескольких десятков минометных и артиллерийских расчетов противника, а также двух батарей реактивных систем залпового огня «Град».

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