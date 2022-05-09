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За минувшие 24 часа российские войска в рамках спецоперации на Украине ликвидировали 350 бойцов противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что успешные удары наносились по 211 скоплениям живой силы ВСУ и по восьми пунктам управления. Также уничтожено 26 артиллерийских батарей и четыре реактивных системы залпового огня «Смерч».

По словам представителя главного военного ведомства России, за последние сутки также была ликвидирована зенитно-ракетная система С-300, принадлежащая ВС Украины и 56 единиц бронетехники. В ночь на 9 мая российские ПВО сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два беспилотных летательных аппарата. Спецоперация продолжается и идет в полном соответствии с намеченным планом.

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