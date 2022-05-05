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Минувшие сутки оказались «урожайными» на сбитые летательные аппараты ВСУ, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он пояснил, что только за один день российским военным удалось уничтожить 14 беспилотников противника.

Кроме того, российская ПВО уничтожила три боевых самолета ВВС Украины. Один штурмовик Су-25 попал под удар противовоздушной обороны у населенного пункта Кошевое, что в Днепропетровской области, фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит неподалеку от острова Змеиный, а истребитель Су-27 – в Харьковской области рядом с поселком Ингулец.

Еще девять беспилотников, среди которых оказались и переоцененные турецкие Bayraktar TB2, были сбиты днем ранее, отметил Конашенков.

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