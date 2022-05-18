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ВС Украины предприняли отчаянную танковую атаку на Запорожской направлении, но понесли крупные потери, сообщило Минобороны РФ. В результате ответных действий российской армии были рассеяны около сотни военнослужащих противника. Также уничтожено 12 бронетранспортеров и 20 танков ВСУ.

ВС РФ, получившие информацию о попытке наступления украинской армии, атаковали танковые подразделения с воздуха, задействовав ударные БПЛА, а также нанесли серию артиллерийских ударов. После этого противников встретили ударами из БМП и танков, противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, Киев периодически предпринимает попытки перейти в наступление, однако все они моментально пресекаются российскими войсками, владеющими подробными разведданными о таких атаках.

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