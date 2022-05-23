Минобороны РФ выложило в Сеть кадры уничтожения российской артиллерией украинского танка. Сообщается, что запись была сделана с разведывательного беспилотного аппарата.

Танк противника оказался на открытой местности и отчаянно маневрировал, стремясь как можно быстрее добраться до расположенной неподалеку лесополосы. Однако сделать это ему не удалось. Один артиллерийский снаряд заставил его остановиться, а второй пробил броню, в результате чего над танком возникли клубы дыма.

Напомним, что со дня начала спецоперации ВС РФ на Украине российские военные уничтожили более 3 200 танков противника. Для этой цели использовались не только артиллерийские установки, но и авиация, противотанковые ракетные комплексы и ПТУР.

В настоящий момент основные события СВО разворачиваются на Донбассе, где ВС РФ, ЛНР и ДНР уверенно продвигаются к Северодонецку и Лисичанску.