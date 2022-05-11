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В психиатрической больнице в Харьковской области специалисты из Пентагона проводили эксперименты над пациентами, рассказал начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. По его словам, больше всего доставалось мужчинам 40-60 лет, которые страдали от сильного физического истощения.

Начальник войск РХБЗ отметил, что Соединенные Штаты и НАТО превратили Украину в полигон, на котором проверяли медикаменты, которые никак не могли пройти лицензирование в США, а также разрабатывали и тестировали биологическое оружие.

Спецоперация ВС РФ помогла защитить украинцев от экспериментов Пентагона, а также позволила обнаружить лаборатории, в которых создавалось биооружие. Кроме того, благодаря ей заметно уменьшилось военно-биологическое влияние Соединенных Штатов на Украину, подытожил Кириллов.

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