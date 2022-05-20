За минувшие сутки российские ВКС, участвующие в специальной операции на Украине, уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов противника. Удары наносились с применением высокоточных ракет для уничтожения исключительно объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Так, рядом с населенным пунктом Барвенково, что под Изюмом в Харьковской области, такой удар позволил уничтожить радиолокатор подсвета и наведения советского еще зенитно-ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в районе Северска ракетами воздушного базирования была выведен из строя пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ».

Помимо средств ПВО Украины российские военные также успешно поразили 7 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами на подконтрольной Киеву территории ДНР, четыре командных пункта и более 40 скоплений техники и живой силы ВСУ.