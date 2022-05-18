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Главное военное ведомство России опубликовало в Сети видеозаписи из палаты украинских боевиков в больнице Новоазовска. Один из пленных рассказал, что проходит лечение и чувствует себя значительно лучше, никакого физического либо психологического давления не ощущает.

Другой военнослужащий, получивший осколочное ранение, рассказал, что врачи реально ему помогают, лечат. По их прогнозам, примерно через 6 месяцев реабилитационных мероприятий организм полностью восстановится от полученных повреждений.

Все пленные, которые были доставлены в Новоазовск 16 и 17 мая, отмечают отличное отношение к себе. Они также отрицают любые попытки давления на них, заявляют, что лечение проводится квалифицированными врачами, хорошо знающими свое дело.

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