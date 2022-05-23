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Минобороны РФ показало на видео боевую работу истребителей Су-35С, которые продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ. Сообщается, что они тесно взаимодействуют с бомбардировщиками Су-34, что позволяет эффективно достигать поставленных целей.

На вооружении истребителей имеется широкий выбор ракет воздушного базирования, благодаря чему обеспечивается поражение любых военных объектов. В основном применяются высокоточные боезаряды классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Первые дают возможность уничтожать авиацию противника, а вторые – наземные объекты, бронетехнику и вооружение, средства противовоздушной обороны.

Каждый истребитель и бомбардировщик проходит тщательную подготовку к вылету, в ходе которой проводится проверка всех систем, подвеска ракет и иных средств поражения, заправка самолетов.

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