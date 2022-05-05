Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена танковая атака на позиции противника в Луганской народной республике.

В комментарии к видео представители ведомства рассказали, что российские боевые машины Т-72Б3 эффективно уничтожают огневые точки, с которых боевики ВСУ пытаются обстреливать ВС РФ с использованием противотанковых ракетных комплексов, из автоматов и пулеметов, из гранатометов советского и натовского образца.

Танки обеспечивают стремительное продвижение российских войск. Они берут на себя уничтожение укрепрайонов противника, практически непрерывно поливая их огнем. При этом их огневая мощь дает возможность подавлять даже хорошо укрепленные позиции, сметать фортификационные сооружения.