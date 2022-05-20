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Информация в молдавских телеграм-каналах о многочисленных хищениях в Вооруженных силах страны нашла подтверждение в официальных источниках, передает РИА Новости.

РИА Новости приводит заявление Минобороны Молдавии о пропаже военного снаряжения – бронежилетов, вещмешков и прочей амуниции примерно на два миллиона лей, что по нынешнему курсу составляет около 105 тысяч долларов.

Сообщается, что хищения амуниции во 2-й мотопехотной бригаде, которая дислоцируется в столице Молдавии Кишиневе, продолжались с ноября прошлого года. В настоящий момент уже возбуждено уголовное дело по статье о хищении военного имущества.

В основном злоумышленники воровали снаряжение, которое с 2015 года поставляется в Молдову из Соединенных Штатов в рамках программы Foreign Military Financing.

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