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Канадские инструкторы никогда не обучали ведению боевых действий представителей националистического батальона «Азов» (запрещен в России) и других подобных экстремистских организаций. Такое заявление сделало Минобороны страны в ответ на запрос местного телеканала CTV.

По словам ведомства, обучение боевиков никогда «не было частью мандата». Инструкторы не проводили обучение для националистических вооруженных формирований Украины и не собираются делать это в будущем. Также сообщается, что никаких подтверждений действий оперативной группы «Украина» по обучению неонацистов, не существует.

Напомним, что ранее появился ряд фактов, которые могут указывать на обучение боевиков «Азова» канадскими инструкторами. Военное ведомство страны еще прошло осенью получили информацию о них и инициировало соответствующую проверку. В ближайшее время она должна завершиться.

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