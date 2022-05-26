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Польша в данный момент находится в полной безопасности и обладает высокой устойчивостью к угрозам, которые «Россия представляет для свободного мира», заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак. По его словам, в ходе учений Defender Europe 2022 взаимодействие Польши и других стран Восточной Европы с Соединенными Штатами значительно улучшилось.

Блащак также рассказал об «имперских стремлениях» и «агрессивной политике» России. По его мнению, в такую эпоху очень важно, что Варшава чувствует себя в полной безопасности, передает портал NVL.

По словам министра, Польша продолжает оказывать моральную поддержку Украине и готова предпринимать любые необходимые шаги, чтобы противостоять «агрессивным замыслам» России.

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