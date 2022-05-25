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Журналист американского издания Military Times Нил Хауэр уверен, что следующая неделя будет решающей в спецоперации ВС РФ на Донбассе. Он напомнил, что российские войска ведут стремительное наступление и вполне могут решить судьбу Северодонецка и Лисичанска в ближайшие дни.

Журналист рассказал, что 8 мая российские войска установили контроль над Попасной, что позволило сосредоточить в этом городе крупные союзные силы и начать подготовку к штурму других крупных населенных пунктов региона.

Хауэр также отметил, что у ВСУ в этих городах имеются крупные военные формирования, которые превратят Лисичанск и Северодонецк в мощные огневые рубежи. Именно здесь состоится ожесточенная битва, которая решит судьбу и Донбасса, и всей спецоперации ВС РФ.

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