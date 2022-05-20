Запад на полную мощность запустил свою пропагандистскую машину, чтобы дискредитировать русское оружие. Он распространяет один фейк за другим, чтобы продемонстрировать якобы низкую боеспособность вооружения РФ и тем самым вытеснить Россию с мирового рынка, заявил глава «Рособороноэкспорта» Александр Михеев.

В ходе выставки «Хелираша-2022» он рассказал, что у США и НАТО ничего не выйдет. Сотрудничество России с другими странами на рынке вооружений станет еще более продуктивным. Причем осуществляться оно будет на условиях РФ.

«У меня нет сомнений, что в ближайшей перспективе мы сможем решить все вопросы с маршрутизацией платежей, транспортировкой, переведем расчеты в национальные валюты, не допустим разбалансировки системы ВТС», – цитирует Михеева РИА Новости.

Он отметил, что подавляющее большинство партнеров России отлично понимают, что спецоперация на Украине была начата из-за угроз национальной безопасности. И поэтому поддерживают ее шаги.