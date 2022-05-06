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Китай все еще помнит, как силы НАТО бомбили его посольство в Белграде в 1999 году и никогда этого не забудет, заявила пресс-служба МИД КНР. Ее представители отметили, что Североатлантический альянс представляет собой серьезную угрозу для мира, так как используется только для поддержания гегемонии США и их союзников.

Пресс-служба напомнила, что ровно 23 года назад, 7 мая 1999 года, посольство Китая в Югославии попало под бомбовые удары Североатлантического альянса. Тогда 20 человек получили ранения, а еще трое погибли.

Всего же на протяжении 78 дней было убито несколько тысяч ни в чем не повинных югославских граждан, которых НАТО бомбил в нарушение всех международных правовых норм и конвенций.

«Варварский акт агрессии» Альянса Сербия и Китай не забудут никогда. При этом они все еще ждут от НАТО раскаяния и прекращения политики холодной войны, от которой США и другие страны блока никак не хотят отказываться.

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