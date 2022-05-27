В северную часть Северодонецка, который с 2014 года считался Киевом административным центром Луганской области, вошли подразделения российских войск. Эту информацию подтвердил назначенный Киевом «мэр» города Александр Стрюк.

Он сообщил, что российские военные вытеснили украинских боевиков из гостиницы «Мир», что на пересечении улиц Ломоносова и Лисичанской. При этом ставленник Киева сделал уже традиционное для политиков Украины неадекватное заявление, не поддающееся расшифровке.

Он высказался в том духе, что гостиница «Мир» уже под контролем ВС РФ, а националисты пытались выбить их оттуда. Однако в результате отчаянных боев ВСУ «удалось выстоять».

Заявление о том, что украинские военные выстояли, но гостиница все равно под контролем РФ – это практически то же самое, что называть сдачу в плен эвакуацией, а трусливое бегство с позиций – тактическим ходом. Но киевских политиков подобная неадекватность особо не смущает.