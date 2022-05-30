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Санкционные меры против России порой доходят до абсурда, заявил мэр итальянского города Гориция Родолфо Дзиберна. Он раскритиковал решение организаторов конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера не допускать российских музыкантов и композиторов.

«Если мы сделаем шаг вперед и введем дискриминацию по причине политики, то завтра это будет цвет кожи, религия?», – поинтересовался Дзиберна.

По словам мэра, такое решение является безумием. Не допуская российских скрипачей, конкурс утратит свой авторитет, который зарабатывал годами. Именно поэтому организаторам была предоставлена возможность изменить решение, передает РИА Новости.

Дзиберна отметил, что в результате все закончилось более или менее позитивно. Трех российских скрипачек, которым ранее было отказано в участии, сейчас пригласили на концерт, который состоится в июле. При этом город сам оплатит все их расходы.

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