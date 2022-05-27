Мэр Днепра Борис Филатов нецензурно высказался в адрес советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Также он в очередной раз подверг критике информационную политику киевских властей.

Обозвав Арестовича некорректным названием одной из частей тела, Филатов пояснил, что совсем недавно советник рассказывал о победе в ближайшие две-три недели. Причем повторял это несколько раз по истечении этих самых недель. Сейчас же он называет ситуацию плачевной и расхваливает ВС РФ, освободившие Лиман.

«Я разве не предупреждал, что ваша информационная политика – это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей?», заявил Филатов, обратившись к киевским властям.

Ранее мэр Днепра уже вступал в пикировку с Арестовичем, заявляя, что его вранье ни к чему хорошему не приведет.