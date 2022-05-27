Украинский президент Владимир Зеленский нашел очень удобный для себя выход в условиях неизбежного поражения. Он считается, что нет страны, значит нет проблем. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, украинский президент готов пожертвовать людьми, городами, экономикой, всем тем, что есть у государства. Зампредседателя пишет: “То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, “кто не скачет”.

Он отметил, что все требования и условия, которые выдвигает Зеленский, можно назвать “категоричными до идиотизма” и невыполнимыми. Он требует сделать украинскими Крым и Донбасс, но при этом не учитывает позиции жителей этих регионов.

Дмитрий Медведев отметил: “Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами”.