Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский президент Владимир Зеленский нашел очень удобный для себя выход в условиях неизбежного поражения. Он считается, что нет страны, значит нет проблем. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, украинский президент готов пожертвовать людьми, городами, экономикой, всем тем, что есть у государства. Зампредседателя пишет: “То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, “кто не скачет”.

Он отметил, что все требования и условия, которые выдвигает Зеленский, можно назвать “категоричными до идиотизма” и невыполнимыми. Он требует сделать украинскими Крым и Донбасс, но при этом не учитывает позиции жителей этих регионов.

Дмитрий Медведев отметил: “Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами”.

Вам может понравиться

Эксперт не исключил появление более опасного для человека варианта обезьяньей оспы

Если вирус оспы обезьян будет активно передаваться от человека к человеку, то вероятность появления штамма, способного вызывать серьёзную болезнь, крайне высока. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени

В Берлине заявили, что поражены возмущениями Дуды по поводу немецких танков

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт ответил на возмущение польского президента Анджея Дуды по поводу поставок Варшаве танков «Леопард». «Федеральное правительство поражено», – только и смог выговорить Хебестрайт. Напомним, что

7 одновременных ударов термобарическими снарядами снял на видео беспилотник

Беспилотные аппараты сняли на видео мощный залп термобарическими ракетами, которые всего за секунду накрыли территорию большой площади. Авторы портала Avia.Pro предположили, что БПЛА как раз и наводили огонь реактивной артиллерии.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |