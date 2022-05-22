Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в Сети пост об американском президенте Джо Байдене. В нем он выложил несколько видеозаписей со странным поведением лидера США на публике, а также ролик из сериала о Леониде Брежневе с шуткой о возрасте.

Так своеобразно Медведев прокомментировал поведение Байдена на встрече с журналистами в Сеуле, где тот не смог передать лидеру КНДР ничего, кроме привета.

«В ответ Байден сказал просто «Hello», а затем, спустя несколько секунд, добавил: «Это все… Точка». Трудно ему», — написал зампред Совбеза.

Напомним, что неадекватные действия Байдена уже не раз будоражили мировую общественность. Он уже падал на трапе самолета и протягивал руку воображаемому другу после своих выступлений. Поэтому «привет» для северокорейского лидера далеко не первая его странность.