читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Угроза ядерного конфликта идет не от России, а от Запада, который не прекращает бесконечные разговоры на эту тему. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что западные “говорящие головы” начинают с каждым разом действовать все циничней. Даже бывший американский президент заговорил о том, что Россия пытается запугать весь мир ядерным конфликтом.

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа в своем Telegram-канале. Он написал: «Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы».

Кроме того, он отметил, что Запад так и продолжает активно накачивать Украину вооружением. А это не может способствовать нормализации ситуации. Вероятность прямого конфликта только увеличивается. Медведев отметил: «Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!».

Вам может понравиться

Военный эксперт Артамонов назвал самые опасные для ВС России натовские беспилотники

Среди вооружения, которое Соединенные Штаты отправляют на Украину, имеются и беспилотники, практически каждый из которых представляет серьезную опасность. Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, от каких именно БПЛА стоит ожидать неприятностей.

Баранец рассказал о полностью сбывшемся предсказании президента РФ Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин еще несколько лет назад заявлял, что Украина утратит свою государственность. Сейчас это предсказание очень близко к реальности, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он напомнил, что Киев

Россиянина Виктора Бута, осужденного в США, могут обменять на американскую спортсменку

Осужденного в США россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области. Подробности передает “Газета.ру“. Со спортсменкой, которая сейчас находится
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |