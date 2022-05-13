Угроза ядерного конфликта идет не от России, а от Запада, который не прекращает бесконечные разговоры на эту тему. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что западные “говорящие головы” начинают с каждым разом действовать все циничней. Даже бывший американский президент заговорил о том, что Россия пытается запугать весь мир ядерным конфликтом.

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа в своем Telegram-канале. Он написал: «Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы».

Кроме того, он отметил, что Запад так и продолжает активно накачивать Украину вооружением. А это не может способствовать нормализации ситуации. Вероятность прямого конфликта только увеличивается. Медведев отметил: «Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!».