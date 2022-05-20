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Не стоит ожидать, что введенные против России санкции, будут действовать недолго. Они могут продлиться десятилетиями. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности передает РИА Новости.

По мнению Дмитрия Медведева, санкции против России вовсе не связаны со спецоперацией на Украине. Поэтому нужно рассчитывать только на свои силы.

В ходе своего выступления на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрий Медведев заявил: “Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности”.

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