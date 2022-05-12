Из России не будет уходить немецкая медицинская компания Fresenius. О таком решении сообщил глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подробности передает РИА Новости.

По словам руководителя компании, отказывать российским пациентам в медицинском обслуживании они не собираются. Штурм заявил: “Мы не можем ставить одну жизнь выше другой”. У компании в России более 90 медицинских центров, которые расположены в 36 российских субъектах.

Кроме того, он отметил, что властям нужно задуматься о серьезных и непредсказуемых последствиях, которые наступят после введения эмбарго на российский газ для Германии.

Штурм добавил, что проблему не удастся упростить, если просто надеть еще один свитер. Он отметил, что смысл санкций заключается в нанесении вреда тому, против кого они вводятся. Но в сложившейся ситуации вред для Европы окажется намного больше.