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Установление союзными силами РФ и ЛНР контроля над городом Попасная стало настоящий катастрофой для Киева. Все дело в том, что этот населенный пункт открывает путь вглубь Донбасса и дает возможность двигаться к Соледару и Артемовску, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Благодаря успешному взятию Попасной российские войска и Народная милиция самопровозглашенных республик также могут быстрее продвигаться к Северодонецку и Лисичанску. Наиболее боеспособные подразделения ВСУ, уничтожение которых является одной из главных целей союзных сил, напротив, оказались в весьма сложном положении.

ВС РФ сейчас стремительно приближаются к Артемовску и Золотому, разбившись на две больших группировки. Украинские неонацисты понимают это и могут принять решение об отступлении от Северодонецка и Светлодарской дуги.

Через Попасную союзные силы могут выйти вглубь фронта и добраться до националистических подразделений ВСУ в кратчайшие сроки.

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