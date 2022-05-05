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На территории “Азовстали” боевики продолжают удерживать заложников, но некоторых мирным жителям удалось выбраться из подземелий. С ними встретился военный корреспондент Александр Сладков.

Заложники продолжают опасаться за свою жизнь, поэтому не показывают лица на камеру. Они рассказали, что с самого начала захвата территории завода националистами там находились около 400 гражданских лиц. Все это рабочие завода и члены их семей.

Националисты отказывались помогать заложникам, еду им приносили только служащие на границе Украины. Сбежавшие мариупольцы рассказали, что всего на территории “Азовстали” находятся 30 бомбоубежищ. Заложники сами искали продукты, которые были в столовых завода, готовили по очереди. С территории завода смогла сбежать группа из 47 человек, среди них 17 детей. Сбежать они смогли самостоятельно через дыры в стенах и заборах.

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