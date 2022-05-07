В течение 2022 года японская компания iSpace, в рамках совместной миссии с японским космическим агентством JAXA, планирует высадить на поверхность Луны свой исследовательский модуль – небольшой сферический робот, названный Sora-Q, который сможет собирать данные о лунном грунте – реголите. Об этом сообщает французское научное издание Futura Sciences. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Дизайн лунных роботов больше не является прерогативой одних лишь космических агентств: производители игрушек также подключились к этой теме! Японское космическое агентство JAXA представило в своем публичном видеоролике лунного робота нового типа, созданного в результате сотрудничества с учеными и двумя крупными компаниями. Итогом совместной работы JAXA с Университетом Досися в Киото, корпорацией Sony и компанией по производству игрушек Tomy родился сферический робот, способный кататься по бескрайним равнинам Луны.

Эту забавную конструкцию нередко сравнивают с дроидом BB-8 из саги «Звездные войны». При диаметре в несколько сантиметров, примерно эквивалентном бейсбольному мячу, робот Sora-Q весит всего 250 граммов. Такие параметры относительно редки в области освоения космоса.

Модели маленького робота, представленные JAXA, могут напоминать концепцию научно-фантастического фильма. Однако до конца 2022 года этот аппарат действительно может отправиться на Луну. Он будет интегрирован в совместную миссию JAXA с японской компанией iSpace. После приземления на наш естественный спутник Sora-Q будет проходить через мелкую пыль, разбросанную по поверхности Луны, называемую реголитом.

Мини-луноход, умещающийся на ладони, способен трансформировать свою конструкцию, чтобы продвигаться по труднопроходимой местности. Sora-Q может разделяться на две части, всегда соединенные общим центром. Эти две секции представляют собой «колеса» робота, маневрирующие независимо друг от друга для преодоления потенциальных препятствий.

Целью Sora-Q, разрабатываемого с 2015 года, является предоставление в распоряжение JAXA различных данных – в том числе с помощью передачи на Землю изображений благодаря небольшой камере, встроенной в центр конструкции. Устройство спроектировано устойчивым к суровым условиям лунного грунта и реголита, который, как известно, обладает особой клейкостью. Изготовленный из металла и пластика, Sora-Q сможет выдерживать самые экстремальные температуры, которые варьируются от +120°C до -170°C.

Sora-Q намечено доставить на Луну в ходе японской миссии Hakuto-R Mission 1. На американской ракете-носителе Falcon 9 будет отправлен на орбиту посадочный модуль, разработанный фирмой iSpace, основанной в 2008 году по инициативе аэрокосмических инженеров. С программой Hakuto-R, проводимой в сотрудничестве с JAXA, iSpace может позиционировать себя как нового игрока в лунных исследованиях.

В целом же то, что в этой первой лунной миссии Япония впервые разместит роботизированное устройство на земном спутнике, станет настоящим технологическим прорывом для страны, поскольку японское космическое агентство ставит целью отправить первый собственный пилотируемый экипаж на Луну до конца 2020-х годов.

В то же время миссия iSpace и Sora-Q вполне может принести пользу многим агентствам-партнерам JAXA, в особенности программе «возвращения людей на Луну», с 2018 года инициированной Соединенными Штатами. Важно отметить, что небольшой японский робот должен опередить по времени будущих американских и китайских гигантов: по оценкам некоторых наблюдателей, запуск iSpace состоится в удобный для этого период, начиная с октября 2022 года.