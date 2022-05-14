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Магазины рыбы и блюд из морепродуктов Великобритании из-за антироссийских санкций вынуждены уменьшать порции для своих клиентов. Все дело в том, что улов пикши и трески значительно снизился, а покупать рыбу у находящейся под рестрикциями РФ предприниматели не имеют права, передает портал Ura.ru.

Владелица рыбного бара в Ноттингеме рассказала, что почти 45 процентов трески вылавливают российские суда. Причем покупать эту рыбу нельзя из-за санкций. Кроме того, наблюдается беспрецедентное повышение цен на треску и морепродукты.

Женщина отметила, что с сезонным подорожанием приходилось сталкиваться ежегодно, однако продукты после него снова дешевели до прежнего уровня. Однако сейчас цены только растут и когда они остановятся, предсказать сложно.

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