читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белорусский президент Александр Лукашенко вручил награды сотрудникам Комитета госбезопасности республики за освобождение белорусских граждан на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск организовал спецоперацию на Украине по освобождению граждан республики. Речь шла о белорусских водителях, которые управляли фурами. По словам президента, украинская сторона их захватила. На момент начала спецоперации России на Украине там находились 290 белорусских водителей большегрузных машин. Белорусские дальнобойщики столкнулись на Украине с грабежом грузов и фур, угрозами убийством.

Александр Лукашенко поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто участвовал в этой операции. Детали операции будут раскрыты позже государственным телевидением.

Вам может понравиться

Российские военные в Красном Лимане получили в качестве трофея комплекс Starlink Илона Маска

В Красном Лимане, который находится под контролем ВС РФ, военнослужащие группировки «Отважные» получили высокотехнологичный трофей – комплекс оборудования для спутникового интернета Starlink, предоставленный Украине Илоном Маском. Военный корреспондент Александр Коц

Европарламент решит вопрос о нефтяном эмбарго без участия Венгрии

Евросоюз должен продолжать отстаивать идею введения эмбарго на нефть из России, несмотря на отказ поддержать эту инициативу со стороны Будапешта. Такое мнение высказал глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии,

ВС РФ одной миной разнесли укрепленный опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Разведывательный беспилотный аппарат снял на видео уничтожение опорного пункта украинских боевиков под Красным Лиманом. На записи видно, что для этой цели хватило всего одной мины, сообщает портал «Русская весна», На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |