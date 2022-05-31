Белорусский президент Александр Лукашенко вручил награды сотрудникам Комитета госбезопасности республики за освобождение белорусских граждан на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск организовал спецоперацию на Украине по освобождению граждан республики. Речь шла о белорусских водителях, которые управляли фурами. По словам президента, украинская сторона их захватила. На момент начала спецоперации России на Украине там находились 290 белорусских водителей большегрузных машин. Белорусские дальнобойщики столкнулись на Украине с грабежом грузов и фур, угрозами убийством.

Александр Лукашенко поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто участвовал в этой операции. Детали операции будут раскрыты позже государственным телевидением.