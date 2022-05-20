Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сдача в плен боевиков ВСУ на «Азовстали» и установление полного контроля над металлургическим комбинатом завершают один из наиболее важных этапов специальной военной операции ВС РФ на Украине. Кроме того, взятие завода даст возможность перебросить подразделения союзных сил на другие направления, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что те силы, которые оставались в Мариуполе из-за националистического батальона «Азов» (запрещен в России), теперь могут быть перенаправлены под Запорожье и Харьков, являющиеся одними из ключевых населенных пунктов Украины.

Кроме того, возможна переброска войск к Николаеву и Одессе для освобождения этих городов и регионов от националистических сил. В любом случае решение задач в южной части страны будет осуществляться значительно быстрее и эффективнее.

Вам может понравиться

WSJ: большинство сотрудников российского подразделения Google покинули страну

Коммерческое присутствие американского IT-гиганта Google в России практически прекращается. Многие сотрудники российского офиса корпорации уехали за границу, местное подразделение компании не может работать из-за ареста банковского счёта, дочерняя компания Google

Боец ДНР высказал мнение о попытке Киева приукрасить сдачу боевиков “Азова”

Боец НМ ДНР с позывным «Малыш» прокомментировал заявление Зеленского, что «герои Мариуполя нужны Киеву живыми». Он отметил, что таким образом Киев пытается приукрасить сдачу этих самых «героев» в плен и

Премьер Польши одобрил строительство базы НАТО на восточном фронте

Власти Польши выразили готовность строить постоянные военные базы для размещения на восточном фланге легких подразделений НАТО. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Подробности передает РИА Новости. Премьер-министр в ходе выступления
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |