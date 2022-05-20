Сдача в плен боевиков ВСУ на «Азовстали» и установление полного контроля над металлургическим комбинатом завершают один из наиболее важных этапов специальной военной операции ВС РФ на Украине. Кроме того, взятие завода даст возможность перебросить подразделения союзных сил на другие направления, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что те силы, которые оставались в Мариуполе из-за националистического батальона «Азов» (запрещен в России), теперь могут быть перенаправлены под Запорожье и Харьков, являющиеся одними из ключевых населенных пунктов Украины.

Кроме того, возможна переброска войск к Николаеву и Одессе для освобождения этих городов и регионов от националистических сил. В любом случае решение задач в южной части страны будет осуществляться значительно быстрее и эффективнее.