Вашингтон отлично понимает, что если Киев задействует американские РСЗО для ударов по городам России, то возможна эскалация конфликта. Именно поэтому он предупреждает президента Украины Зеленского о недопустимости таких действий. Однако прислушается ли к этим заявлениям украинский лидер, пока сказать сложно, считает политолог Евгений Линин.

Он рассказал изданию «Московский комсомолец», что Зеленский полностью уверен, что именно он спасает сейчас Европу от глобальной войны. Также президент Украины, который быстро стал одним из главных медийных лиц на планете, считает, что весь мир буквально молится на него. Поэтому он выходит из-под контроля Запада.

Сконцентрировавшись на своей персоне и, по сути, не являясь грамотным политиком, Зеленский не замечает очевидного – его армия не способна добиться ни единого успеха на фронте. Президент Украины считает, что она может перейти в контрнаступление, для чего нужно лишь оружие. Он не хочет понимать, что предоставление американских MLRS с дальностью поражения целей в 500 километров ничего для ВСУ не изменят.

Если же Зеленский начнет атаковать города России американским вооружением, Вашингтону придется самому исправлять свою ошибку и предпринимать меры для сдерживания ВСУ. Вполне вероятно, что он сделает все, чтобы вернуть Зеленского под свой контроль либо просто перекроет поставки оружия на Украину.