Президенту Украины Зеленскому следовало бы избрать уважительный тон, когда он говорит о Турции, ее правительстве и турецком народе, заявил Девлет Бахчели, возглавляющий Партию националистического движения страны, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал претензии Владимира Зеленского, который высказался в том духе, что Анкара якобы не должна принимать туристов из России на своей территории. Также украинский лидер обвинил Турцию в применении «двойных стандартов» и «несправедливом» по отношению к Украине поведении.

По словам Бахчелли, Турция оказалась единственной страной мира, которая разработала Стамбульский мирный проект и хотя бы попыталась найти решение конфликта на Украине. Поэтому о ней Зеленский просто обязан говорить с уважением.