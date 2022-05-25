читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Юрий Шевчук в скором времени перестанет выступать на концертных площадках вместе с группой “ДДТ”. Об этом рок-музыкант заявил в эфире программы “Гостинный двор”.

Он отметил, что ему “не по душе, когда составляются списки”. При этом артист посетовал, что в некоторых городах концерты его музыкальной группы отменили, а в некоторых “перенесли до лучших времён”.

Шевчук добавил, что для любого музыканта потеря слушателей – неприятная ситуация. Тем не менее музыкант оставил за ними право решать, чьим творчество вдохновляться и интересоваться.

Лидер “ДДТ” добавил, что в последнее время активно участвовал в благотворительной деятельности – через один из фондов переводил деньги “детям Донбасса”.

Ранее в Сети появилась запись, как на одном из концертов лидер “ДДТ” рассуждает о родине. После этого на музыканта был составлен административный протокол.

Вам может понравиться

В Британии все чаще стали воровать из магазинов

Великобритания сильнее остальных стран ощущает на себе мировой кризис. Население государства стремительно беднеет. Сейчас Британия переживает самый настоящий бум краж их магазинов. Основная часть преступлений совершается не профессионалами, а именно

Басурин рассказал о тактике малых котлов в ДНР под Авдеевкой

Силы Донецкой Народной Республики используют под Авдеевкой особую тактику. Она заключается в формировании малых котлов. Об этом рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Под этой тактикой понимается окружение

МК: Военнослужащий «Ситх»: ВСУ разваливаются, а бойцы готовы убивать своих командиров

Украинские политики, вознамерившиеся принимать закон, разрешающий командирам ВСУ убивать своих подчиненных, оторваны от реальности и живут в своем собственном мире, рассказал изданию «МК» боец ДНР с позывным «Ситх». Он отметил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |