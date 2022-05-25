Юрий Шевчук в скором времени перестанет выступать на концертных площадках вместе с группой “ДДТ”. Об этом рок-музыкант заявил в эфире программы “Гостинный двор”.

Он отметил, что ему “не по душе, когда составляются списки”. При этом артист посетовал, что в некоторых городах концерты его музыкальной группы отменили, а в некоторых “перенесли до лучших времён”.

Шевчук добавил, что для любого музыканта потеря слушателей – неприятная ситуация. Тем не менее музыкант оставил за ними право решать, чьим творчество вдохновляться и интересоваться.

Лидер “ДДТ” добавил, что в последнее время активно участвовал в благотворительной деятельности – через один из фондов переводил деньги “детям Донбасса”.

Ранее в Сети появилась запись, как на одном из концертов лидер “ДДТ” рассуждает о родине. После этого на музыканта был составлен административный протокол.