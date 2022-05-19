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Лидер украинского нацбата «Азов» (запрещен в России) Андрей Билецкий является единственным виновником того, что произошло в Мариуполе. Именно он категорически запретил боевикам и военнослужащим покидать металлургический комбинат «Азовсталь» и грозил расстрелом всем, кто ослушается приказа.

При этом окружение комбината и сдача боевиков в плен рано или поздно были настолько очевидными, что это признавали даже представители украинских властей. Однако Билецкий, все это время находившийся в Киеве, гнул свою линию. Которая и привела к позорной капитуляции батальона.

По сведениям из разных источников, на комбинате оставалась группа боевиков, подчиненных лично Билецкому. Именно она держала в страхе остальных военнослужащих, угрожая расправами за попытки сдаться либо покинуть территорию «Азовстали».

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