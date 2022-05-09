Россия не собирается использовать ядерное оружие в рамках спецоперации на Украине, однако США и НАТО чуть ли не принуждают ее к этому. Они сами пытаются создать предпосылки для атаки с применением стратегических вооружений.

Военный эксперт Леонков в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в настоящий момент у России нет повода использовать ядерные ракеты, так как ее национальной безопасности ничего не угрожает. Но Соединенные Штаты, которые приняли закон о ленд-лизе, хотят изменить ситуацию к худшему.

Именно Вашингтон принял закон о ленд-лизе, согласно которому Киев может в кредит получить американские истребители и РСЗО, танки и другие боевые системы. Их номенклатура ничем не ограничена, что заставляет серьезно обеспокоится. США пытаются затеять глобальный передел, что является именно той угрозой, которая может заставить Россию задуматься об использовании ядерных вооружений.