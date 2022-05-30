Запад отправляет на Украину много всякого оружия, но при этом российские танкисты опасаются разве что противотанковых гранатометов советского еще производства РПГ-7. Все остальные боевые системы, особенно западного образца, не оправдали хвалебных заявлений о них, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Так, Украине прислали гаубицы M777, расхваливая их на все лады, но позже выяснилось, что США «забыли» укомплектовать их вычислительными комплексами для точного наведения орудий на цель. Кроме того, стволы этих орудий быстро изнашиваются, что делает их бесполезными.

Также российские военные, по словам Леонкова, «нащелкали» почти 90 переоцененных турецких «Байрактаров» и множество других боевых систем. Не подтвердили свою эффективность и гранатометы NLAW. Танки ВС РФ выдерживают по 10 попаданий из этих ПТРК и продолжают движение как ни в чем не бывало.